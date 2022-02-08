من مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية في نابلس، وتحليق منطاد قرب حدود الأردن، وتصريحات قائد القيادة المركزية عن تصدي الإمارات لهجمات الحوثيين، مرورًا بحصول هاني شاكر على جنسية "دول الكاريبي"، وصولا لأسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيت ماكنزي، أن الأنظمة الدفاعية الإماراتية كانت فعالة بالتصدي للهجمات الحوثية الأخيرة معربا عن سعادته بتوظيف نظام "THAD" في أول مهمتين عسكريتين بنجاح، وذلك في مقابلة أجراها مع وكالة ا،باء الإمارات الرسمية (وام).