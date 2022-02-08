من مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية في نابلس، وتحليق منطاد قرب حدود الأردن، وتصريحات قائد القيادة المركزية عن تصدي الإمارات لهجمات الحوثيين، مرورًا بحصول هاني شاكر على جنسية "دول الكاريبي"، وصولا لأسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال عملية ضد "خلية إرهابية" في نابلس

قتلت شرطة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ثلاثة مسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. واتهمت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال.



تداول لقطات مصورة لمنطاد في سماء إربد قرب حدود الأردن.. ومصادر تكشف هويته لـCNN

التقط أردنيون صورًا ومقاطع فيديو لحظة ظهور منطاد غامض في سماء إربد (شمال المملكة)، مُولدًا دفعة من التفاعلات والتساؤلات عبر الشبكات الاجتماعية.



ماكنزي: نظام "THAD" استُخدم بنجاح بالتصدي لهجمات الحوثيين ولدى الإمارات أحد أكثر جيوش المنطقة احترافية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيت ماكنزي، أن الأنظمة الدفاعية الإماراتية كانت فعالة بالتصدي للهجمات الحوثية الأخيرة معربا عن سعادته بتوظيف نظام "THAD" في أول مهمتين عسكريتين بنجاح، وذلك في مقابلة أجراها مع وكالة ا،باء الإمارات الرسمية (وام).



هاني شاكر يتقدم للحصول على جنسية "دول الكاريبي".. ويكشف سبب طلبه

تقدم الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، للحصول على جواز سفر "دول الكاريبي"، من أجل "الاستثمار والاستجمام في تلك الدول".



ما أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟.. خبراء يجيبون

واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر الـ 20 على التوالي ليقترب من 41 مليار دولار، وهو أعلى مستوى وصل إليه في 22 شهرًا الماضية.