من قول وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين، إلى بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال المجمدة من البنك المركزي الأفغاني إلى مساعدات إنسانية في الداخل الأفغاني وتعويضات للمتضررين من هجمات "11 سبتمبر".
باعت دار سوزبي للمزادات 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي، بحسب ما أعلنت الدار الأربعاء، أي فاق ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.