من قول وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين، إلى بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

قال وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين.



بايدن يحول 7 مليار من الأموال المجمدة لمساعدات إنسانية في أفغانستان وتعويضات لضحايا "11 سبتمبر"

سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال المجمدة من البنك المركزي الأفغاني إلى مساعدات إنسانية في الداخل الأفغاني وتعويضات للمتضررين من هجمات "11 سبتمبر".



أردوغان يحدد موعد زيارته المقبلة إلى الإمارات.. ويتحدث عن مرضه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور الإمارات الإثنين، في أول زيارة رسمية له منذ سنوات إلى هذا البلد، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.



أبو جبل يرد على سؤال عن حالته العائلية وزوجته تعلق... "جبل مصر" يروي قصة سطوعه

علقت سمارة يحيى زوجة حارس منتخب مصر محمد أبو جبل على إجابته عن سؤال الإعلامية المصرية منى الشاذلي حول حالته العائلية، بعد أنباء انفصال الثنائي.



حطمت الرقم القياسي.. مجموعة أحذية رياضية تباع بـ25 مليون دولار

باعت دار سوزبي للمزادات 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي، بحسب ما أعلنت الدار الأربعاء، أي فاق ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.