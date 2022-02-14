من زيارة الرئيس التركي الأولى إلى الإمارات، وتحالف السعودية باليمن يهاجم منظومة اتصالات في صنعاء، وملامح الغزو الروسي المحتمل حسب تقييم الاستخبارات الأمريكية، مرورًا بتصريحات أوكرانية حول التخلي عن هدف الانضمام للناتو، وصولا إلى اكتشاف "مخيف" يثير ذهول العلماء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
بينما يسود الهدوء العاصمة الأوكرانية كييف، ترى الولايات المتحدة أن التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا يتزايد. وتشير أحدث المعلومات الاستخبارية الأمريكية إلى أن روسيا تواصل حشد القوات المحيطة بأوكرانيا استعدادًا لعمل عسكري محتمل هذا الأسبوع.