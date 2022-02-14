من زيارة الرئيس التركي الأولى إلى الإمارات، وتحالف السعودية باليمن يهاجم منظومة اتصالات في صنعاء، وملامح الغزو الروسي المحتمل حسب تقييم الاستخبارات الأمريكية، مرورًا بتصريحات أوكرانية حول التخلي عن هدف الانضمام للناتو، وصولا إلى اكتشاف "مخيف" يثير ذهول العلماء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

زيارة أردوغان.. 13 اتفاقية بين تركيا والإمارات منها "خطاب نوايا" للتعاون الدفاعي

وقعت تركيا والإمارات، الاثنين، 13 اتفاقية ثنائية، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة أبو ظبي التي تستغرق يومين.

تحالف السعودية في اليمن يكشف عن عملية تدمير منظومة اتصالات للحوثيين: يستخدمون الوزارة بعمليات عدائية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير منظومة اتصالات يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات، الأحد

غارات واجتياح متعدد الجبهات.. كيف سيحدث الغزو الروسي المحتمل حسب تقييم الاستخبارات الأمريكية؟

بينما يسود الهدوء العاصمة الأوكرانية كييف، ترى الولايات المتحدة أن التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا يتزايد. وتشير أحدث المعلومات الاستخبارية الأمريكية إلى أن روسيا تواصل حشد القوات المحيطة بأوكرانيا استعدادًا لعمل عسكري محتمل هذا الأسبوع.

وزير بريطاني يرد على تصريحات سفير أوكرانيا حول التخلي عن هدف الانضمام للناتو

أكد وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، الإثنين، أن بلاده ستدعم أوكرانيا بصرف النظر عن سعيها للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من عدمه

سونار يلتقط ارتفاع موجة "مخيف" وسط ذهول علماء بحدث يعتقد أنه الأول بالتاريخ

سجل جهاز سونار موجة مياه عنيفة يبلغ ارتفاعها 58 قدمًا (17.6 مترًا) قبالة ساحل جزيرة فانكوفر، بكندا، محطمة الرقم القياسي المسجل بنحو ثلاثة أضعاف حجم الأمواج المحيطة.