توب 5: تطورات أوكرانيا.. وتسوية الأمير أندرو مع امرأة تتهمه باغتصابها

من أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين، وقصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا، ومباحثات مستشار ألمانيا مع الرئيس الروسي لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا، مرورًا بتوصل الأمير أندرو وفرجينيا جوفري إلى تسوية، وصولا إلى إقرار بلجيكا العمل 4 أيام فقط في الأسبوع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في البحرين بأول زيارة رسمية

غادر نفتالي بينيت متوجها إلى البحرين يوم الإثنين في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي للمملكة الخليجية.



جزء من أحجية أكبر.. قصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا وسر تغير موقف أردوغان

إن سرعة التحولات في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط كافية لمفاجأة حتى أكثر المراقبين الإقليميين خبرة.



مستشار ألمانيا يجري مباحثات مع الرئيس الروسي لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا

قال المستشار الألماني إن الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة لحل أزمة التوتر الناجمة عن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، فيما اعتبر الرئيس الروسي أن "ردع الغرب بالقوة" لموسكو يشكل "تهديدًا مباشرًا وفوريًا للأمن القومي".



نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو وفرجينيا جوفري يتوصلان إلى تسوية

توصل الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا، ورجينيا جوفري إلى تسوية، وفقًا لوثيقة المحكمة التي قدمها محامو جوفري يوم الثلاثاء.



بلجيكا تقر العمل 4 أيام فقط في الأسبوع "لمنح الناس مزيد من الحرية في حياتهم"

أقرت بلجيكا سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها "تمكين الأفراد والشركات"، وإعطاء الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته 4 أيام، وفقًا لرئيس الوزراء في البلاد.