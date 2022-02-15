توب 5: تطورات أوكرانيا.. وتسوية الأمير أندرو مع امرأة تتهمه باغتصابها

من أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين، وقصة هبوط وصعود العلاقات بين الإمارات وتركيا، ومباحثات مستشار ألمانيا مع الرئيس الروسي لخفض التصعيد على حدود أوكرانيا، مرورًا بتوصل الأمير أندرو وفرجينيا جوفري إلى تسوية، وصولا إلى إقرار بلجيكا العمل 4 أيام فقط في الأسبوع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال المستشار الألماني إن الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة لحل أزمة التوتر الناجمة عن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، فيما اعتبر الرئيس الروسي أن "ردع الغرب بالقوة" لموسكو يشكل "تهديدًا مباشرًا وفوريًا للأمن القومي".