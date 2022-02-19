توب 5: بوتين يشرف على مناورات روسية صاروخية.. وهبوط مثير بمطار هيثرو

من انطلاق تدريبات صاروخية بالستية تحت إشراف بوتين، مرورًا بمخاطر الأزمة الروسية على اقتصادات مصر والشرق الأوسط عامة، وعمليات الهبوط المثيرة لطائرات في مطار هيثرو خلال العاصفة، وصولا إلى للجدل الذي أثاره إبراهيم عيسى في مصر بعد إنكاره واقعة معراج للنبي محمد.. إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، تدريبات عسكرية لصواريخ بالستية وفقا لما أوردته وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، في خطوة تصعيدية جديدة في الأزمة مع أوكرانيا والغرب.

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه مقتنع بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

قد يتسبب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا في إحداث موجات من الصدمات في أوروبا وربما تصل إلى أقصى الغرب عند الولايات المتحدة لكن منطقة تقع في الجنوب قد تجد نفسها ضحية غير محتملة لصراع محتمل.

حقّق رجل شعبية كبيرة على موقع يوتيوب بسبب تعليقاته حول هبوط الطائرات. تشرح CNN كيف شاهد مئات آلاف الأشخاص مقاطع الفيديو الخاصة به، التي علّق فيها على هبوط الطائرات خلال وسط الرياح العاتية التي عصفت بمطار هيثرو في لندن.

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عاصفة من الجدل واسعة النطاق، بعد نفيه صحة حدوث واقعة المعراج للنبي محمد.