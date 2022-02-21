من رد الديوان الملكي الأردني على تقارير حول أرصدة حسابات الملك عبدالله، وزيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، وموافقة بايدن مبدئيًا على الاجتماع بفلاديمير بوتين، ولقطات الأقمار الصناعية تُظهر كيف تحاصر القوات الروسية أوكرانيا... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الديوان الملكي الأردني يرد على تقارير حول أرصدة حسابات الملك عبدالله: "مستقلة عن خزينة الدولة"

قال الديوان الملكي الأردني إن "الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة"، في أول تعليق على ما أورده تحقيق نشرته عدة صحف عالمية حول امتلاك العاهل الأردني أرصدة في حسابات مختلفة بأحد البنوك السويسرية.

إبراهيم رئيسي يزور قطر في أول زيارة لرئيس إيراني منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، في أول زيارة يقوم بها زعيم إيراني للدولة الخليجية منذ 11 عامًا.

مع التخوف من تصعيد في أوكرانيا.. بايدن يوافق بـ"المبدأ" على الاجتماع بفلاديمير بوتين

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"المبدأ" على عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشرط ألا تغزو موسكو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين

كشفتها لقطات الأقمار الصناعية.. شاهد كيف تحاصر القوات الروسية أوكرانيا

يعيش العالم حالة من التوتر، حيث تواصل روسيا حشد قواتها ومعداتها بالقرب من حدود أوكرانيا، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم ما زالوا ملتزمين بالخيارات الدبلوماسية. ولكن وفقًا لآخر تقييم استخباراتي أمريكي، فإن روسيا لديها الآن ما يقرب من 75٪ من قواتها التقليدية متمركزة هناك على الحدود.

مصر تتصدّر..إليكم ترتيب الدول العربية بحسب عدد جرعات لقاح كورونا

وسط ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، الذي يدخل عامه الثاني، تستمر جهود توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. تعرف إلى ترتيب الدول العربية بعدد جرعات لقاح فيروس كورونا.