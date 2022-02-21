من رد الديوان الملكي الأردني على تقارير حول أرصدة حسابات الملك عبدالله، وزيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، وموافقة بايدن مبدئيًا على الاجتماع بفلاديمير بوتين، ولقطات الأقمار الصناعية تُظهر كيف تحاصر القوات الروسية أوكرانيا... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال الديوان الملكي الأردني إن "الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة"، في أول تعليق على ما أورده تحقيق نشرته عدة صحف عالمية حول امتلاك العاهل الأردني أرصدة في حسابات مختلفة بأحد البنوك السويسرية.
يعيش العالم حالة من التوتر، حيث تواصل روسيا حشد قواتها ومعداتها بالقرب من حدود أوكرانيا، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم ما زالوا ملتزمين بالخيارات الدبلوماسية. ولكن وفقًا لآخر تقييم استخباراتي أمريكي، فإن روسيا لديها الآن ما يقرب من 75٪ من قواتها التقليدية متمركزة هناك على الحدود.