من تحذير أمريكي جديد أعطته واشنط لأوكرانيا من هجوم روسي وشيك، وإشادة ترامب يمدح بتصرفات بوتين بشأن أوكرانيا، ورد نجل الرئيس المصري السابق على "تسريبات سويسرا"، مرورًا بجدل حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب، واعتذار لاعب غولف عن استخدامه كلمات نابية بحق السعودية... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤولون: الولايات المتحدة أعطت أوكرانيا تحذيرًا جديدًا من هجوم روسي وشيك

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا للحكومة الأوكرانية من أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى غزو روسي واسع النطاق وشيك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وغربيين مطلعين على الأمر.



ترامب يمدح بوتين بشأن أوكرانيا: يا له من ذكاء

أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الوضع الروسي الأوكراني، واصفا إياه بأنها خطوة ذكية جدًا.



بعد "تسريبات سويسرا".. علاء مبارك يعيد نشر بيانه ويرد بسخرية على مغرد: "حتنق على 5 طيارات و20 سيارة فارهة

أعاد نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، الأربعاء، نشر البيان صادر عنه وعن شقيقه جمال، ردا على تسريبات طالتهما حول وجود أموال في أحد البنوك السويسرية.



عمرو دياب يثير حيرة متابعيه بلغز اختفاء أغانيه من يوتيوب.. خلل تقني أم استحواذ رقمي؟

شغل الفنان المصري عمرو دياب متابعيه، الأربعاء، بلغز اختفاء معظم أغانيه من قناته الرسمية على يوتيوب، وسط تضارب الأنباء حول السبب، وعدم صدور أي تعليق رسمي من إدارة أعماله حتى تاريخه حول الموضوع.



لاعب غولف يعتذر عن استخدامه كلمات نابية عند تعليقه على بطولة السعودية للغولف

قال فيل ميكلسون، الفائز ست مرات في لعبة الغولف، الثلاثاء، إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بشأن جولة غولف منفصلة، كانت غير قابلة للنشر - وهو ادعاء نفاه المراسل الذي أجرى مقابلة معه - وقال إنه تمت مشاركتها خارج السياق و دون موافقته.