من تحذير أمريكي جديد أعطته واشنط لأوكرانيا من هجوم روسي وشيك، وإشادة ترامب يمدح بتصرفات بوتين بشأن أوكرانيا، ورد نجل الرئيس المصري السابق على "تسريبات سويسرا"، مرورًا بجدل حذف أغاني عمرو دياب من يوتيوب، واعتذار لاعب غولف عن استخدامه كلمات نابية بحق السعودية... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال فيل ميكلسون، الفائز ست مرات في لعبة الغولف، الثلاثاء، إن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بشأن جولة غولف منفصلة، كانت غير قابلة للنشر - وهو ادعاء نفاه المراسل الذي أجرى مقابلة معه - وقال إنه تمت مشاركتها خارج السياق و دون موافقته.