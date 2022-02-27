توب 5: قتال شوارع في أوكرانيا.. وبوتين يلوح بـ"قوات الردع" النووية

من وضع الرئيس الروسي "قوات الردع" التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى، واندلاع اشتباكات وقتال شوارع وسط مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مرورًا بنشر روسيا سلاحًا مميتًا في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على اقتصاد روسيا، وصولا إلى رسالة سرية على كوب من مقدمي القهوة في "ستاربكس" لفتاة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع في بلاده - التي تضم أسلحة نووية - في حالة تأهب قصوى.

قال أوليه سينيهوبوف رئيس الإدارة الإقليمية بمدينة خاركيف، الأحد، إن قتال شوارع اندلع في وسط المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن بأوكرانيا، بعد دخول القوات الروسية صباح الأحد.

أفاد مراسل CNN، فريدريك بلايتن أن الجيش الروسي قام بتحريك راجمات صواريخ حرارية، تدعى "قاذفات اللهب الثقيلة" أو "توس 1" بالقرب من مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

مع اشتداد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبدء الجيش الروسي في غزو العاصمة كييف، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في فرض عقوبات واسعة النطاق التي ستؤثر بشكل أكبر على القوة الاقتصادية لروسيا.

ابنة براندي روبرسون، التي هي في المدرسة الثانوية، كانت جالسة تدرس في مقهى "ستاربكس" في مدينة كوربوس كريستي، بولاية تكساس الأمريكية، عندما اقترب منها رجل بدا صاخبًا. لاحظ الموظفون في المقهى ذلك، وقدموا إليها كوبًا عليه ملاحظة مكتوبة، تطلب منها القيام بحركة معينة إذا أرادت منهم التدخل.