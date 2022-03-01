من إعلان أمريكا وحلفائها سحب 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع إخلاء عائلات الشيخ جراح، ومخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة، مرورًا بثروة بوتين وتأثير العقوبات الغربية التي استهدفته شخصيا، وصولا إلى انهيار الروبل الروسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أبلغوا السعودية أولًا.. أمريكا وحلفاؤها يسحبون 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، حيث يسعى القادة إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود.



المحكمة الإسرائيلية العليا تمنع إخلاء عائلات الشيخ جراح "حتى قرار نهائي بشأن الملكية"

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، بأنه يمكن لمجموعة من العائلات الفلسطينية التي تواجه الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح بالقدس البقاء في منازلهم حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الملكية.



مخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة.. محلل عسكري يشرح

شرح المحلل العسكري في CNN، الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ، ما يمكن أن يحدث خلال الـ 48 ساعة المقبلة في إطار الصراع الروسي الأوكراني، والحلول التي يمكن أن يقوم بها الأوكرانيون للتصدي للهجوم الروسي.



تتبعها "أقرب إلى المستحيل".. كم تبلغ ثروة بوتين وما تأثير العقوبات الغربية التي استهدفته شخصيا؟

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة نادرة تستهدف الثروة الشخصية لزعيم أجنبي، ضمن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



الروبل ينهار مع تدهور النظام المصرفي في روسيا

أعلنت دول غربية عن عقوبات جديدة ضد روسيا ردا على غزو أوكرانيا. أغلقت بورصة موسكو بعد انهيار الروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي.

