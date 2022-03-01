من إعلان أمريكا وحلفائها سحب 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع إخلاء عائلات الشيخ جراح، ومخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة، مرورًا بثروة بوتين وتأثير العقوبات الغربية التي استهدفته شخصيا، وصولا إلى انهيار الروبل الروسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، حيث يسعى القادة إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود.