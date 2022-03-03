من إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، إلى مواجهة متظاهرين في مدينة ميليتوبول مركبات عسكرية روسية، محاولين صدها وسد طريقها بأي شيء ممكن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اتصال لـ90 دقيقة بين بوتين وماكرون يشهد تحذيرات متبادلة وتأكيد روسي على استمرار الحرب

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، وذلك باتصال هاتفي امتد لـ90 دقيقة وبدأه بوتين، وفقا لمصدر في قصر الإليزيه.



محمد بن سلمان عما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أنه يهدف إلى الحفاظ عليها وتعزيزها.

ماذا سيحل ببوتين إن قرر استخدام سلاح نووي؟ مسؤول سابق في الناتو يوضّح

تحدث القائد السابق في حلف شمال الأطلسي ريتشارد شيريف عما سيواجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قرر استخدام سلاح نووي في الصراع بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدًا أن الناتو لديها الرادع المطلق، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر "سيؤدي إلى العقاب الشامل على شعبه".

ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي: "يجرح شعوري" وحقوق الإنسان لم تطبق بالتعامل معي

اعترف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي كانت "خطأ فادحا" وأشار إلى أن هذه القضية "تجرح شعوري"، لكنه أكد أن قانون حقوق الإنسان لم يراعَ بالتعامل معه في هذه القضية، وذلك في حوار أجراها مع مجلة "The Atlantic" ونُشر محتواه الخميس.

شاهد كيف واجه أوكرانيون عزّل قافلة عسكرية روسية في ميليتوبول

مع قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية، لم يستسلم الأوكرانيون، حيث واجه المتظاهرون في مدينة ميليتوبول مركبات عسكرية روسية، محاولين صدها وسد طريقها بأي شيء ممكن.