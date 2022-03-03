من إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن العمليات العسكرية ستتواصل في أوكرانيا، إلى مواجهة متظاهرين في مدينة ميليتوبول مركبات عسكرية روسية، محاولين صدها وسد طريقها بأي شيء ممكن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تحدث القائد السابق في حلف شمال الأطلسي ريتشارد شيريف عما سيواجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قرر استخدام سلاح نووي في الصراع بين بلاده وأوكرانيا، مؤكدًا أن الناتو لديها الرادع المطلق، ومشيرًا إلى أن هذا الأمر "سيؤدي إلى العقاب الشامل على شعبه".
اعترف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي كانت "خطأ فادحا" وأشار إلى أن هذه القضية "تجرح شعوري"، لكنه أكد أن قانون حقوق الإنسان لم يراعَ بالتعامل معه في هذه القضية، وذلك في حوار أجراها مع مجلة "The Atlantic" ونُشر محتواه الخميس.