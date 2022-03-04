من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع موسكو، إلى نشر مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نشرت مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، ممزوجا مع انطباعات محررها غرايمي وود الذي أجرى ورئيس تحرير المجلة غيفري غولدبيرغ الحوار، في مقابلتين مع ولي العهد "بعد منتصف الليل"، بحسب ما كشفه وود عن كواليس المقابلتين.