من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع موسكو، إلى نشر مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بوتين يدعو الدول لتطبيع العلاقات مع روسيا ويحذر: العقوبات "ستفيدنا"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع موسكو، مشيرا إلى أن بلاده ستستفيد من العقوبات المفروضة عليها من الغرب.



"لقاءان بعد منتصف الليل".. محرر "أتلانتيك" يكشف كواليس حواره مع محمد بن سلمان

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، ممزوجا مع انطباعات محررها غرايمي وود الذي أجرى ورئيس تحرير المجلة غيفري غولدبيرغ الحوار، في مقابلتين مع ولي العهد "بعد منتصف الليل"، بحسب ما كشفه وود عن كواليس المقابلتين.



الناتو يكشف حقيقة استخدام روسيا "القنابل العنقودية" في هجومها على أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جينز ستولنبرغ، الجمعة، أن روسيا استخدمت "القنابل العنقودية" المحظورة دوليا في غزوها لأوكرانيا، حسبما كشف الجمعة.



فيديو مزعج يُظهر الآثار المروعة للضربة الروسية شمال كييف

فيديو جديد يظهر الآثار المروعة لغارة روسية شمال العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث يقول المسؤولون إن مبنى سكنيًا في مدينة تشيرنيهيف تعرض للقصف الخميس، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل مع إصابة 18 شخصًا.



اتصال بين بوتين والمستشار الألماني.. فما الذي دار بينهما؟

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمستشار الألماني أولاف شولتز، أن موسكو وكييف ستعقدان جولة مفاوضات ثالثة، باتصال هاتفي جمعهما الجمعة.