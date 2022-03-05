توب 5: كواليس حوار محمد بن سلمان.. ورد بوتين على العقوبات على روسيا

من كواليس حوار "أتلانتيك" مع ولي العهد السعودي، واعتبار بوتين العقوبات المفروضة على روسيا "إعلان حرب"، ومشاهد تصدي مدنيين أوكرانييدن لجنود روس مسلحين، وتفاعل بعد تداول فيديو لتصرف من زيلينسكي أمام صحفيين، وصولا إلى أهمية نفط السعودية إذا حظرت أمريكا النفط الروسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك"، الخميس، أجزاء من حوارها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعنوان "السلطة المطلقة"، ممزوجا مع انطباعات محررها غرايمي وود الذي أجرى ورئيس تحرير المجلة غيفري غولدبيرغ الحوار، في مقابلتين مع ولي العهد "بعد منتصف الليل"، بحسب ما كشفه وود عن كواليس المقابلتين.

أظهر مقطع فيديو مواجهة سكان بلدة نوفوبسكوف شرقي أوكرانيا والواقعة بمنطقة لوغانسك لجنود روس في شوارع بلدتهم، الجمعة وأبدوا ازدرائهم لوجود عناصر الجيش الروسي، وكانوا يهتفون "أوكرانيا، أوكرانيا فوق كل شيء".

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده تعادل "إعلان الحرب".

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي اثار تفاعلا.

يزداد الزخم في الكونغرس الأمريكي لحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، وخصوصا بعد إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب أنها مع منع هذا الحظر.







