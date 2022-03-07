من إعلان السعودية تصنيع منظومة الدفاع الجوي "ثاد" بموجب اتفاق مع لوكهيد مارتن، والولايات المتحدة تدرس إمداد حلفاء الناتو بأنظمة دفاع جوي بسبب تهديدات روسيا، و"مطار سري" لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وفيديو مروع يرصد ضربة مباشرة ضد أوكرانيين بصاروخ روسي، وعصام الشوالي يثير جدلا بعد وقفة تضامن مع أوكرانيا بالدوري الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تدرس الولايات المتحدة تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على أفكار الإدارة الحالية.
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك ميلي، ذهب الأسبوع الماضي إلى مطار لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية أصبح مركزًا لشحن الأسلحة.
مقطع مروع جديد يظهر غارة جوية روسية أدت إلى مقتل 4 أشخاص بمن فيهم طفلين في مدينة أربين خارج كييف. كانت هذه عائلة تحاول بيأس الفرار إلى الأمان، قتلت في نقطة إجلاء، وهذه حالة أخرى لمقتل مدنيين أبرياء في أوكرانيا الذين لا يتمكنون من الهروب من الهجمات الشرسة.