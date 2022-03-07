من إعلان السعودية تصنيع منظومة الدفاع الجوي "ثاد" بموجب اتفاق مع لوكهيد مارتن، والولايات المتحدة تدرس إمداد حلفاء الناتو بأنظمة دفاع جوي بسبب تهديدات روسيا، و"مطار سري" لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وفيديو مروع يرصد ضربة مباشرة ضد أوكرانيين بصاروخ روسي، وعصام الشوالي يثير جدلا بعد وقفة تضامن مع أوكرانيا بالدوري الإنجليزي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اتفاق بين السعودية ولوكهيد مارتن لتصنيع منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في المملكة

أبرمت السعودية 22 اتفاقية تصنيع عسكري بقيمة 8 مليارات ريال (2 مليار دولار) على هامش معرض الدفاع العالمي المُقام في المملكة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

الولايات المتحدة تدرس إمداد حلفاء الناتو بأنظمة دفاع جوي وسط قلق متزايد بشأن تهديدات روسيا

تدرس الولايات المتحدة تزويد حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على أفكار الإدارة الحالية.

"مطار سري" في أوروبا الشرقية يتحول إلى مركز متعدد الجنسيات لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك ميلي، ذهب الأسبوع الماضي إلى مطار لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية أصبح مركزًا لشحن الأسلحة.

استهدفهم مباشرة.. فيديو مروع يرصد ضرب صاروخ روسي لأوكرانيين

مقطع مروع جديد يظهر غارة جوية روسية أدت إلى مقتل 4 أشخاص بمن فيهم طفلين في مدينة أربين خارج كييف. كانت هذه عائلة تحاول بيأس الفرار إلى الأمان، قتلت في نقطة إجلاء، وهذه حالة أخرى لمقتل مدنيين أبرياء في أوكرانيا الذين لا يتمكنون من الهروب من الهجمات الشرسة.

"الميزان الأعرج".. عصام الشوالي يثير الجدل بمقدمة حول وقفة التعاطف مع أوكرانيا في الدوري الإنجليزي

أثار المعلق التونسي، عصام الشوالي، الأحد، جدلا على موقع تويتر بعد المقدمة المتعلقة بالتعاطف مع أوكرانيا في مباراة "ديربي مانشستر" بين السيتي يونايتد.