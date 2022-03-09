من رد الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن، وأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، وما دار في اتصال السيسي وبوتين، وسر رفض أمريكا عرض بولندي لتزويد أوكرانيا بمقاتلاتها ميغ 29، وصولا إلى إعلان الإمارات موقفها من زيادة إنتاج النفط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رد متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، على المزاعم بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي ذكرت فيه أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان"رفضا" الاتصالات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتهدئة أسعار النفط نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.
رفض البنتاغون عرضًا مفاجئًا من بولندا في محاولة لتسليح الأوكرانيين بالطائرات المقاتلة، ميغ، حيث عرضت بولندا نقل كل مقاتلاتها من بولندا إلى قاعدة جوية أمريكية، قاعدة رامشتاين الجوية لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، ومن ثم نقلها جواً بطريقة ما إلى أوكرانيا.