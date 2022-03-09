من رد الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن، وأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، وما دار في اتصال السيسي وبوتين، وسر رفض أمريكا عرض بولندي لتزويد أوكرانيا بمقاتلاتها ميغ 29، وصولا إلى إعلان الإمارات موقفها من زيادة إنتاج النفط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أول رد من الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن

رد متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، على المزاعم بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي ذكرت فيه أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان"رفضا" الاتصالات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتهدئة أسعار النفط نظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية.



أردوغان يستقبل هرتسوغ في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ حادث السفينة مرمرة

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة التركية أنقرة، فيما استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.



السيسي يجري اتصالًا مع بوتين بعد أيام من دعوة غربية لمصر بإعلان موقفها من أزمة أوكرانيا

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "تسوية سياسية" للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على هامش اتصال أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.



لماذا رفضت أمريكا عرضًا بولنديًا لتزويد أوكرانيا بمقاتلاتها ميغ 29؟

رفض البنتاغون عرضًا مفاجئًا من بولندا في محاولة لتسليح الأوكرانيين بالطائرات المقاتلة، ميغ، حيث عرضت بولندا نقل كل مقاتلاتها من بولندا إلى قاعدة جوية أمريكية، قاعدة رامشتاين الجوية لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، ومن ثم نقلها جواً بطريقة ما إلى أوكرانيا.

سفير الإمارات بواشنطن لـCNN: نفضل زيادة إنتاج النفط وسنشجع أوبك على دراسة رفع مستوياته

قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNN، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط على النظر في مستويات إنتاج أعلى.