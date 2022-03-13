توب 5: إيران تتبنى هجمات إربيل.. وروسيا تقصف قاعدة مهمة بأوكرانيا

من إعلان إيران مسؤوليتها عن هجمات استهدفت "مركز إسرائيلي" في إربيل، ورد أمير سعودي على وصف إعلامية إعدام 81 شخصًا "مجزرة صارخة"، وقصف روسيا قاعدة عسكرية كبيرة غرب أوكرانيا، ومسؤول CIA يوضح ما يتوجب على بوتين الخوف منه داخل بلاده، وصولا إلى ما روته ناجية من"كوفيد-19" عن الحياة بعد الموت... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته عن الضربات الصاروخية الباليستية على إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قائلاً إن الهجمات أصابت "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بواسطة "صواريخ قوية ونقطوية".

أثار إعلام وزارة الداخلية السعودية، السبت، إعدام 81 شخصا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول أوكرانيا إن 35 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 134 في منشأة عسكرية بالقرب من لفيف والتي تعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية في البلاد

أوضح ستيف هال، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، والذي ترأس عمليات روسيا سابقا، ما ينبغي على بوتين الخوف منه مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها في أوكرانيا.

منذ سنتين ، قلب "كوفيد-19" العالم رأسًا على عقب. وبينما أن الوباء لم ينته بعد ، إلا أن قصة الأمريكية بايج ديتر التي مرضت بشدة بسبب الفيروس، تسلّط الضوء على الأشخاص الذين تمثل قصصهم الوبائية مثالاً على صمود الروح البشرية.