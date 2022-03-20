من تحذيرالرئيس الأوكراني من احتمالية نشوب "حرب عالمية ثالثة" إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الروسي، وإدانة واشنطن الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية، وإصدار تركيا بيانا حول الهجوم الحوثي على السعودية، ومنها إلى إعلان التحالف بقيادة السعودية عن إحباط هجوم يستهدف الملاحة في البحر الأحمر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لشبكة CNN، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن زيلينسكي حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة".

أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، الهجمات التي شنها الحوثيون، في وقت سابق من يوم الأحد، على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إدانتها للهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.

أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف الملاحة في البحر الأحمر.

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم زيارة أوكرانيا، الأسبوع المقبل، عندما يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).