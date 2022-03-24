من زيارة بلينكن دولا عربية ولقائه محمد بن زايد الى اطلاق كوريا الجنوبية صواريخ من البر والبحر والجو ردًا على تجربة جارتها الشمالية وصولًا الى تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بلينكن يزور دولا عربية ويلتقي محمد بن زايد في هذه الدولة

سيجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، إذ سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة المغربية، الرباط، حسبما جاء في بي

صواريخ من البر والبحر والجو.. كوريا الجنوبية ترد على جارتها الشمالية

رد جيش كوريا الجنوبية على اطلاق نظيره الشمالي صواريخ باليستية عابرة للقارات بتجربة صاروخية من البر والبحر والجو، وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ أطلقت من مواقع في شرق البلاد بما في ذلك المياه قبالة الساحل الشرقي.

"قوة قلبت مجرى التاريخ".. بايدن يعزي بوفاة مادلين أولبرايت

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مادلين أولبرايت، التي شغلت في السابق منصب وزيرة خارجية أمريكا، بأنها "قوة قلبت مجرى التاريخ"، وذلك بعد إعلان وفاتها، الأربعاء.

تأهل السعودية إلى كأس العالم في قطر يثير ردود فعل واسعة.. فكيف جاءت التعليقات؟

بلغ المنتخب السعودي كأس العالم 2022 في قطر، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى المونديال.

تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية

أعلنت البحرية الأوكرانية عن تدير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، الخميس.