من زيارة بلينكن دولا عربية ولقائه محمد بن زايد الى اطلاق كوريا الجنوبية صواريخ من البر والبحر والجو ردًا على تجربة جارتها الشمالية وصولًا الى تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
سيجري وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، إذ سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة المغربية، الرباط، حسبما جاء في بي
رد جيش كوريا الجنوبية على اطلاق نظيره الشمالي صواريخ باليستية عابرة للقارات بتجربة صاروخية من البر والبحر والجو، وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ أطلقت من مواقع في شرق البلاد بما في ذلك المياه قبالة الساحل الشرقي.