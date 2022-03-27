من ترحيب إسرائيل بوصول وزراء خارجية مصروالإمارات والبحرين إلى النقب، إلى تعليق الرئيس الفرنسي على وصف نظيره الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الولايات المتحدة إلى عدم رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وصولا إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي على التزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة الأفعال العدائية من إيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رحب يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، بوصول نظرائه العرب من مصر والإمارات والبحرين، إلى النقب من أجل المشاركة في القمة التي تجمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين.

تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى وصف نظيره الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بأنه "جزار" عقب اجتماع بايدن مع لاجئين أوكرانيين في وارسو.

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، بوضوح عن "قلق إسرائيل البالغ" بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على التزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة الأفعال العدائية من إيران بغض النظر عما إذا كان بإمكان واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران أم لا.

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران، روبرت مالي، إن الاتفاق النووي مع إيران "ليس قاب قوسين أو أدنى وليس حتميًا" بسبب القضايا المتبقية التي "تهم بشدة" الأطراف، وذلك في تصريح مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN على هامش منتدى الدوحة ي قطر.