توب 5: السيسي يشيد بقطر.. والعاهل الأردني يستقبل وزير دفاع إسرائيل

من إشادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدور قطر في مواجهة تحديات الأمة العربية إلى استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، وكذلك إعلان روسيا أنها "ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتين كييف وتشيرنيهيف"، في أوكرانيا… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "التقدم الملموس في مسار العلاقات" بين بلاده وقطر، وذلك خلال استقباله الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر.

أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها "ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتين كييف وتشيرنيهيف"، في أوكرانيا.

أوضح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، تصريحات قال فيها إنه "لا بديل عن النفط الروسي" مؤكدا على أن روسيا عضو مهم في تحالف أوبك+ وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي.

أكد المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الثلاثاء، أن الأحداث في أوكرانيا ستحمل تغييرات مؤثرة على النظام الدولي وأشار إلى أن تداعياتها ستكون "عميقة وطويلة الأمد".