من قصة اختفاء سفن النفط الروسي بعد العقوبات الغربية، والتحالف السعودي في اليمن يعلن "وقف العمليات العسكرية"، ورئيس إسرائيل في زيارة تاريخية إلى الأردن، والسعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري... وصولا إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جعلها منبوذة في سوق الطاقة العالمية. منذ بدء الحرب، ظهر حظر فعلي على النفط الروسي، حيث تراجعت شركات النفط والشركات التجارية وحركة الشحن والبنوك، كل ذلك في نفس الوقت.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن وقف العمليات العسكرية في اليمن بهدف إفساح المجال لنجاح المفاوضات بين الأطراف اليمنية، الثلاثاء.

أجرى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، زيارة إلى الأردن، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

أصدرت ألمانيا "إنذارا مبكرا"، الأربعاء، بسبب نقص محتمل في الغاز الطبيعي بعد أن قالت روسيا إنها تريد أن تأخذ ثمن الغاز بالروبل الروسي وهددت بقطع الإمدادات إذا لم يحدث ذلك