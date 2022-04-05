توب 5: استقالة حكومة الكويت.. ورد روسيا على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين

من استقالة الحكومة الكويتية، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، وشقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام "النووي" ضد الجنوبية، وإحالة دكتور في الكويت للتحقيق بعد عرض مواد "مخلة بالآداب" أمام طلبته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الكويت.. رئيس الوزراء يسلم كتاب استقالة الحكومة لولي العهد

تقدم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الثلاثاء، باستقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



الكرملين يرد على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب": "شائنة وغير مقبولة"

بعد دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عقد محاكمة جرائم الحرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الكرملين إن الإهانات الشخصية "غير مقبولة وشائنة".



فتيل أزمة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام "النووي" ضد الجنوبية

هددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ذات النفوذ الكبير، بأنه ورغم أن كوريا الجنوبية ليست "العدو الرئيسي" لبلادها لكن بيونغ يانع سترد باستخدام ترسانتها النووية إذا ما قامت سيؤول بأي عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقا لبيان نشرته قناة KCNA الرسمية الثلاثاء.



بعد عرض مواد "مخلة بالآداب" أمام طلبته.. إحالة دكتور في الكويت للتحقيق

ردا على القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الكويتية، أعلنت جامعة الكويت إحالة عضو هيئة أكاديمية بكلية الطب للتحقيق بسبب عرضه موادا "مخلة بالآداب العامة" على الطلبة أثناء شرح محاضرة.



الإمارات: وقف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب واستبدالها ببطاقة الهوية

أعلنت السلطات الإماراتية وقف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب، بداية من 11 أبريل/ نيسان الجاري، ليحل محلها بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجانب المقيمين في البلاد لإثبات إقامته.