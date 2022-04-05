توب 5: استقالة حكومة الكويت.. ورد روسيا على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين

من استقالة الحكومة الكويتية، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، وشقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام "النووي" ضد الجنوبية، وإحالة دكتور في الكويت للتحقيق بعد عرض مواد "مخلة بالآداب" أمام طلبته... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
هددت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، ذات النفوذ الكبير، بأنه ورغم أن كوريا الجنوبية ليست "العدو الرئيسي" لبلادها لكن بيونغ يانع سترد باستخدام ترسانتها النووية إذا ما قامت سيؤول بأي عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، وفقا لبيان نشرته قناة KCNA الرسمية الثلاثاء.