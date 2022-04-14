توب 5: سخرية من بايدن على قناة سعودية.. وانفجار سفينة حربية روسية

من تفاعل السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي، وتطورات محاكمة الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة في إسرائيل، ومقاتل سعودي سابق في أفغانستان يثير الجدل باعترافه بـ"القتل والذبح" عبر حوار تلفزيوني، مرورً بانفجار سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وصولا إلى عرض إيلون ماسك شراء تويتر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد السكرتير الإعلامي في البنتاغون، جون كيربي، لـCNN أن "انفجارا" وقع على السفينة الروسية، موسكفا، الخميس، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تستطع معرفة ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم صاروخي عليها