توب 5: سخرية من بايدن على قناة سعودية.. وانفجار سفينة حربية روسية

من تفاعل السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي، وتطورات محاكمة الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة في إسرائيل، ومقاتل سعودي سابق في أفغانستان يثير الجدل باعترافه بـ"القتل والذبح" عبر حوار تلفزيوني، مرورً بانفجار سفينة حربية روسية في البحر الأسود، وصولا إلى عرض إيلون ماسك شراء تويتر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تقرير قناة أمريكية عن السخرية من بايدن على تلفزيون سعودي يثير تفاعلا.. ومغردون: أوجعتهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة فوكس نيوز الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن على قناة سعودية.

الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة يتم عامه الـ20.. هذه تطورات محاكمته بإسرائيل

أوقفت القوات الإسرائيلية الطفل الفلسطيني، أحمد مناصرة، في 12 أكتوبر لعام 2015، حين كان بعمر 13 عامًا، بدعوى محاولته طعن إسرائيليين.

مقاتل سعودي سابق في أفغانستان يثير الجدل باعترافه بـ"القتل والذبح" عبر حوار تلفزيوني.. وتساؤلات حول محاسبته

أثار حديث مقاتل سعودي سابق وداعية إسلامي في أفغانستان، يدعى سراج الزهراني، حول قتل وذبح أشخاص قال إنهم "شيوعيين" في أفغانستان، ضجة وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

السفينة الروسية في البحر الأسود.. البنتاغون يكشف تقييمه للحادثة وسط تناقض روايتي موسكو وكييف

أكد السكرتير الإعلامي في البنتاغون، جون كيربي، لـCNN أن "انفجارا" وقع على السفينة الروسية، موسكفا، الخميس، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تستطع معرفة ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم صاروخي عليها

إيلون ماسك يعرض شراء تويتر.. ما السعر الذي طرحه؟

قدم رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عرضًا لشراء تويتر، قائلاً إنه يعتقد أن "تويتر" بحاجة إلى "تغيير".