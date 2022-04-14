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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد السكرتير الإعلامي في البنتاغون، جون كيربي، لـCNN أن "انفجارا" وقع على السفينة الروسية، موسكفا، الخميس، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تستطع معرفة ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم صاروخي عليها.

وقال كيربي لـCNN: "لسنا متأكدين مما حدث هناك، لدينا تقييم بوقوع انفجار، واحد على الأقل على متن السفينة، انفجار قوي نسبيا ما أدى لأضرار جسيمة بالسفينة"، حسب قوله.

وقالت روسيا إن السفينة لا تزال عائمة في البحر الأسود رغم اندلاع حريق فيها أدى لانفجار الذخيرة في حين يقول الأوكرانيون إنهم استهدفوها بصواريخ مضادة للسفن.

وأضاف المسؤول الأمريكي قائلا: "تقييمنا يشير إلى أن السفينة لا تزال قادرة على شق طريقها، وهي تفعل ذلك بالفعل وتتجه نحو الشرق حسبما نعتقد، نعتقد أنها سترسو في ميناء سيفساتوبول لإجراء أعمال التصليح، لكننا لا نعرف سبب الحريق بالضبط"، حسب قوله.

وأكد كيربي أن السفينة الروسية كانت تبحر مع غيرها على مسافة 60 كم من سواحل مدينة أوديسا، جنوبي أوكرانيا.