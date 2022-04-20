من تصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، إلى تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الهدف من العلاقات مع إسرائيل "الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وتقليد خالد الفراج وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وفقًا لتصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، جاءت عائلة ساويرس المصرية بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء إفريقيا، بصافي ثروة إجمالية قدرها 12.9 مليار دولار.

رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العلاقات مع إسرائيل "الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الأربعاء.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروسي جائزة مرموقة لوحدة عسكرية يُزعم أنها متورطة في الأعمال الوحشية في بوتشا قرب كييف، مكافئًا اللواء 64 المنفصل للبندقيات الآلية بلقب الحراس.

يريد إيلون ماسك أن يعتقد الجميع أنه كان لديه الموارد المالية اللازمة لضمان جعل تسلا شركة خاصة في العام 2018، لكن المجموعة التي تقاضيه بشأن هذا الادعاء تقول إن المال لم يكن بحوزته، وتوافق لجنة الأوراق المالية والبورصات والقاضي الفيدرالي على ذلك.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من البرنامج الساخر الذي يقوم فيه خالد الفراج بتقليد شخصيات عربية وعالمية وآخرها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.