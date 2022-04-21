من تداول رد محمد بن سلمان حول "مساهمة السعودية بقوة أمريكا"، وقضية "حظر الحجاب" تثير سجالا بين ماكرون ولوبان، وبايدن يمنع السفن الروسية من الوصول إلى سواحل أمريكا، وعزم مصر ترشيد الاقتراض من الخارج، وصولا إلى خسائر شبكة نيتفلكس خلال الربع الأول من 2022.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول رد محمد بن سلمان حول "مساهمة السعودية بقوة أمريكا" وتصريح "مصلحة السعودي"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحين سابقين لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وسط تفاعل، تناول الأول أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا.

قضية "حظر الحجاب" تثير سجالا محتدما بين ماكرون ولوبان

أثارت قضية "حظر الحجاب" سجالا محتدما بين المرشحين اللانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون ومارين لوبان خلال مناظرة بين الطرفين لكسب تأييد الرأي العام

بايدن يمنع السفن الروسية من الوصول إلى السواحل والموانئ الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستفرض حظرا على دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية، ضمن العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو نتيجة غزو روسيا لاوكرانيا

مصر ترشد الاقتراض من الخارج.. وخبراء يطرحون بدائل

شكلت الحكومة المصرية لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، جاء ذلك بعدما ارتفع الدين الخارجي نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري ليسجل 145.5 مليار دولار

نيتفلكس تسجل خسائر بعدد الاشتراكات خلال الربع الأول من العام.. إليكم كم بلغ

ذكرت شركة نيتفلكس يوم الثلاثاء أنها سجلت خسارة في عدد مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد. صدمت الأخبار وول ستريت ودفعت الأسهم للهبوط بنسبة 35 ٪ صباح الأربعاء، مما أدى إلى القضاء على 50 مليار دولار من القيمة السوقية.