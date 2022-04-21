من تداول رد محمد بن سلمان حول "مساهمة السعودية بقوة أمريكا"، وقضية "حظر الحجاب" تثير سجالا بين ماكرون ولوبان، وبايدن يمنع السفن الروسية من الوصول إلى سواحل أمريكا، وعزم مصر ترشيد الاقتراض من الخارج، وصولا إلى خسائر شبكة نيتفلكس خلال الربع الأول من 2022.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ذكرت شركة نيتفلكس يوم الثلاثاء أنها سجلت خسارة في عدد مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من عقد. صدمت الأخبار وول ستريت ودفعت الأسهم للهبوط بنسبة 35 ٪ صباح الأربعاء، مما أدى إلى القضاء على 50 مليار دولار من القيمة السوقية.