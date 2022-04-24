من إطلاق سراح 14 أجنبيًا محتجزًا في صنعاء عبر وساطة عُمانية، وإطلاق سراح محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية في مصر، وآخر جولة بسباق الرئاسة في فرنسا بين ماكرون ولوبان، مرورًا بمصافحة بايدن "الهواء" للمرة الثانية، وصولا إلى كفاح الصين لاحتواء تفشي كورونا "القاتم"' في بكين مع استمرار إغلاق شنغهاي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أطلق الحوثيون سراح 14 محتجزًا من جنسيات مختلفة، الأحد، وذلك عبر وساطة من سلطنة عُمان وتنسيق مع السعودية.

أطلقت الحكومة المصرية سراح عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا السياسية، الأحد، حسبما قال محامون وسياسيون.

افتتحت صناديق الاقتراع في فرنسا، الساعة 8 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، للجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يواجه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن مبرزين أنه "يصافح الهواء" عقب انتهاء كلمة أدلى بها، السبت.

قالت سلطات بكين، السبت، إنها تسارع لتعقب تفشي فيروس كورونا الذي ربما كان ينتشر في العاصمة منذ أسبوع، مما يزيد من احتمال تطبيق قيود أكثر صرامة قريبًا تماشيًا مع مدن صينية أخرى.