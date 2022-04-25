توب 5: اتصال بين عاهل الأردن وبايدن.. وماكرون يقبل يد مصرية بعد فوزه

من تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، التزام الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم"، إلى وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة بأنها "لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي"، وتقبيل قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، الأحد، بعد أن غنت نشيد فرنسا في الاحتفال الذي تبع فوزه بالانتخابات الرئاسية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عاهل الأردن وبايدن يؤكدان التزام بلديهما بمواصلة العمل لتحقيق السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم".

إيران: المحادثات مع السعودية لم تصل بعد لمرحلة الحوار الحقيقي

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة بأنها "كانت شاملة وجيدة وجدية لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي".

صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد تتم "في أقرب وقت"

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة تويتر تقترب من الموافقة على العرض الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الموقع.

ماكرون يقبل يد مطربة مصرية بعد فوزه بانتخابات فرنسا.. كيف جاءت التعليقات؟

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، الأحد، بعد أن غنت نشيد فرنسا في الاحتفال الذي تبع فوزه بالانتخابات الرئاسية.

لبنان.. فيديو الاعتداء على وزير الطاقة بالضرب يثير تفاعلا

تعرض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، لاعتداء أثناء وجوده في أحد مقاهي العاصمة اللبنانية، بيروت.