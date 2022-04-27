توب 5: تبادل معتقلين بين أمريكا وروسيا.. ووزير إماراتي يزور تركيا

من إعلان الخارجية الروسية الإفراج عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها، قنسطنطين ياروشينكو، إلى استضافة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي لوزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، وكذلك إثارة المصافحة والحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها، قنسطنطين ياروشينكو، الأربعاء.

استضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، ثاني الزيودي، الأربعاء، في "وادي تكنولوجيا المعلومات" بالعاصمة أنقرة وناقشا سبل الاستثمار المتبادل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

أثارت المصافحة والحديث الذي دار بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، في إفطار "الأسرة المصرية" تفاعلا واسعا، الثلاثاء، في حين أُعلن الأربعاء عن الإفراج عن مدير حملة صباحي الانتخابية، خالد مؤنس.

ألينا كابيفا، تعود إلى الأخبار مرة أخرى، مرتبطة أولًا رومنسيًا ببوتين منذ أكثر من عقد، وهي علاقة ينكرها منذ ذلك الحين. لقد التقيا قبل سنوات، عندما كانت لاعبة جمباز شابة فائزة بميداليات، وهو بدا مغرمًا.

أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.