توب 5: زيارة أردوغان للسعودية.. وبايدن يطلب 33 مليار دولار لأوكرانيا

من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، إلى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن 33 مليار دولار من الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أردوغان قبيل أول زيارة للسعودية منذ نحو 5 سنوات: سنفتح صفحة جديدة في العلاقات

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل سفره الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، أن زيارته تعبر عن إرادة مشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون، وهي أول زيارة منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وتأتي بعد 3 أسابيع من إحالة القضية من القضاء

بايدن يطلب 33 مليار دولار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار يهدف إلى دعم أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مع دخول الحرب الروسي مرحلة جديدة.

أكبر ماسة زرقاء في العالم تُباع بمزاد بمبلغ 57.5 مليون دولار

بيعت أكبر ماسة زرقاء في العالم على الإطلاق "The De Beers Cullinan Blue" في مزاد بـ57،5 مليون دولار.

"اشترِ دينها اكسر قيدها".. كيف تساهم لوحات فنية رقمية NFT في شراء حرية الغارمات بمصر؟

في مصر تُسجن عشرات الآلاف من النساء كل عام لعدم قدرتهن على سداد ديونهن التي لا تزيد عن بضع مئات من الدولارات، الأمر الذي يترتب عليه عواقب مدمرة قد تؤدي إلى تشتت أسر هؤلاء النساء، وتحت شعار "اشترِ دَينها.. اكسر قيدها"، تهدف حملة بالتعاون مع جمعية أطفال السجينات إلى تسليط الضوء على موضوع الغارمات من خلال طرح مجموعة من اللوحات الفنّية الرقمية NFT صممها فنانون من حول العالم.

من هاواي إلى المالديف.. إليكم أكثر الفنادق فخامة في العالم

بعد مرور أكثر من عامين على فرض القيود الوقائية، بتنا على أهبة الاستعداد لتنظيم رحلة احتفالية كبرى، بعدما أصبحت الجائحة أكثر تساهلًا مع الرحلات.