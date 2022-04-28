توب 5: زيارة أردوغان للسعودية.. وبايدن يطلب 33 مليار دولار لأوكرانيا

من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، إلى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن 33 مليار دولار من الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل سفره الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، أن زيارته تعبر عن إرادة مشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون، وهي أول زيارة منذ مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وتأتي بعد 3 أسابيع من إحالة القضية من القضاء
في مصر تُسجن عشرات الآلاف من النساء كل عام لعدم قدرتهن على سداد ديونهن التي لا تزيد عن بضع مئات من الدولارات، الأمر الذي يترتب عليه عواقب مدمرة قد تؤدي إلى تشتت أسر هؤلاء النساء، وتحت شعار "اشترِ دَينها.. اكسر قيدها"، تهدف حملة بالتعاون مع جمعية أطفال السجينات إلى تسليط الضوء على موضوع الغارمات من خلال طرح مجموعة من اللوحات الفنّية الرقمية NFT صممها فنانون من حول العالم.