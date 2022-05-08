توب 5: لقاء بشار الأسد خامنئي في إيران.. وإجراء الملك سلمان فحوص طبية

من دخول العاهل السعودي المستشفى لإجراء فحوص، وزيارة بشارة الأسد إلى إيران ولقائه خامنئي، وبايدن يثير ضجة بحديث عن "الإمام المخفي" بالإسلام، وزيارة زوجة الرئيس الأمريكي المفاجئة إلى أوكرانيا، وصولا إلى قنبلة أمريكية جديدة تشطر سفينة عملاقة نصفين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الأحد، دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للمستشفى لإجراء فحوص طبية، السبت.

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي، على هامش زيارته إلى طهران.

أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى "الإمام المخفي" في الإسلام على حد تعبيره.

أجرت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، زيارة غير علنية إلى أوزهورود في أوكرانيا، الأحد، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى جنوب غرب البلاد.

اختبر سلاح الجو الأمريكي قنبلة تطلق من الجو يمكن أن تكون فعالة أكثر من سلاح الطوربيد في تدمير السفن المعادية. وأظهر مقطع فيديو تدمير القنبلة التي يطلق عليها "كويكسينك" سفينة شحن فارغة وسط البحر، خلال اختبار في 28 أبريل/ نيسان الماضي.