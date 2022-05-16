من انتقادات شقيق شيرين أبو عاقلة لعنف الشرطة الإسرائيلية في جنازتها، والسويد تعلن رسميًا قرارها بطلب عضوية حلف الناتو ورد فعل بوتين، وعواصف رملية قوية تعطل الحياة في العراق والكويتـ، وشركة نيوم ترد على ما أثير حول عدم تبعية المدينة لأنظمة السعودية، ومدى خطورة السجائر الإلكترونية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، إن مدينة نيوم تعد منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة، "وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود".