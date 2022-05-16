من انتقادات شقيق شيرين أبو عاقلة لعنف الشرطة الإسرائيلية في جنازتها، والسويد تعلن رسميًا قرارها بطلب عضوية حلف الناتو ورد فعل بوتين، وعواصف رملية قوية تعطل الحياة في العراق والكويتـ، وشركة نيوم ترد على ما أثير حول عدم تبعية المدينة لأنظمة السعودية، ومدى خطورة السجائر الإلكترونية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

شقيق شيرين أبو عاقلة ينتقد عنف الشرطة الإسرائيلية في جنازتها: متعمد ووحشي

انتقد طوني أبو عاقلة، شقيق صحفية الجزيرة المقتولة، شيرين أبو عاقلة، الاثنين، التدخل العنيف للشرطة الإسرائيلية في جنازتها، ووصفه بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، مضيفًا أنه كان "متعمدًا ووحشيًا".



بوتين: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لا يمثل تهديدًا لروسيا.. لكن توسع الحلف سيؤدي إلى رد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا.



عاصفة رملية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل مؤقت

أعلنت إدارة الطيران المدني في الكويت، الاثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، بسبب عاصفة رملية تشهدها البلاد.



شركة نيوم ترد على ما أثير حول عدم تبعية المدينة لأنظمة السعودية والتسمية الخاصة لسكانها

قالت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، إن مدينة نيوم تعد منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة، "وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود".



هل السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من غيرها؟ مجلس الصحة الخليجي يوضّح

هل السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر الاعتيادية حقًا؟ إذا كنت ممن يعتقدون ذلك، فقد أوضح الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر "تويتر" مؤخرًا الحقيقة حول هذه الإشاعة.