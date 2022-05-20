توب 5.. ماسك يرد على اتهامات بالتحرش الجنسي.. ومدرب فرنسي يركل مشجعا

من إعلان العاهل الأردني إجراءات ضد أخيه الأمير حمزة، إلى نفي إيلون ماسك الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي، إلى توصل ألمانيا وقطر لاتفاق على شراكة في مجال الطاقة، ومنها إلى لقطات تلفزيونية مثيرة للجدل لاعتداء المدرب الفرنسي لنادي كريستال بالاس على مشجع إيفرتون… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن إجراءات ضد أخيه، الأمير حمزة بن الحسين وذلك في بيان كشف فيه تفاصيل عن محاولات التفاهم مع ولي العهد الأردني السابق ضمن الأسرة الملكية عقب أحداث "الفتنة".

نفى رجل الأعمال إيلون ماسك الاتهامات الموجهة له بالتحرش الجنسي بإحدى مضيفات أسطول شركة "SpaceX" التي يملكها، عام 2016، في تغريدات عدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ليل الخميس

توصلت ألمانيا وقطر لاتفاق على شراكة في مجال الطاقة، الجمعة، قد ينتج عنه تزويد الدوحة لبرلين بالغاز المسال ابتداء من عام 2024 وذلك في إطار "تحرير" ألمانيا نفسها من الغاز الروسي

أظهرت لقطات تلفزيونية اعتداء المدرب الفرنسي لنادي كريستال بالاس، باتريك فييرا، الخميس، على مشجع نادي إيفريون، بعد نهاية المباراة الّتي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي في جولته قبل الأخيرة

أصدرت الحكومة المصرية، على مدار الأيام الماضية، عدة قرارات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة أبرزها طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والموافقة على منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات ذات الأولوية