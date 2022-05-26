من كشف النائب العام الفلسطيني عن تفاصيل تقريره حول مقتل شيرين أبو عاقلة الى تصريحات ماكرون بشأن قراري فنلندا والسويد التي وجهها للرئيس التركي، وصولًا لخبر تهديد حفلة "داونينغ ستريت" منصب بوريس جونسون في بريطانيا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، معركة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد أن انتقد التقرير الذي نشرته موظفة حكومية كبيرة سو غراي ثقافة الأحداث المخالفة للقواعد، وكشف عن صور جديدة له في اجتماعين منفصلين أثناء الإغلاق. وفي تقرير بيانكا نوبيلو من CNN المزيد من التفاصيل.
أوضح محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، ما هي الرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يُعرف بـ"NFT"، وكيف سبقت حكومة بلاده باستغلالها بصورة عملية، والانعكاس الإيجابي لذلك في زيادة جاذبية السوق الإماراتية.