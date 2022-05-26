من كشف النائب العام الفلسطيني عن تفاصيل تقريره حول مقتل شيرين أبو عاقلة الى تصريحات ماكرون بشأن قراري فنلندا والسويد التي وجهها للرئيس التركي، وصولًا لخبر تهديد حفلة "داونينغ ستريت" منصب بوريس جونسون في بريطانيا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل شيرين أبو عاقلة.. النائب العام الفلسطيني يكشف عن تفاصيل تقريره: الجيش الإسرائيلي ارتكب "جريمة حرب"

خلُص تقرير النائب العام الفلسطيني في مقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة، إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على الصحفية الفلسطينية وأصابها في الرأس، مشيرا إلى أن مطلق النار ارتكب "جريمة حرب متعمدة".

ماكرون لأردوغان: يجب احترام قراري فنلندا والسويد.. والرئيس التركي: تحتضنان منظمات إرهابية

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، موضوع انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في اتصال هاتفي الخميس

حفلة في "داونينغ ستريت" تُهدد منصب بوريس جونسون في بريطانيا

يواجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، معركة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد أن انتقد التقرير الذي نشرته موظفة حكومية كبيرة سو غراي ثقافة الأحداث المخالفة للقواعد، وكشف عن صور جديدة له في اجتماعين منفصلين أثناء الإغلاق. وفي تقرير بيانكا نوبيلو من CNN المزيد من التفاصيل.

ما هو رمز NFT وكيف سبقت الإمارات باستغلاله عمليا؟.. رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات يوضح لـCNN

أوضح محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، ما هي الرموز غير القابلة للاستبدال أو ما يُعرف بـ"NFT"، وكيف سبقت حكومة بلاده باستغلالها بصورة عملية، والانعكاس الإيجابي لذلك في زيادة جاذبية السوق الإماراتية.

لجماهير كأس العالم في قطر.. 160 رحلة جوية يوميا بين دول الخليج من وإلى الدوحة

وقعت شركات النقل الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا لتشغيل 160 رحلة يومية لنقل الجماهير الراغبة بحضور كأس العالم 2022، إلى قطر من مدن عربية خلال أيام المونديال وفقا لبيان صادر الخميس