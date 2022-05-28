توب 5: وزيرة مصرية تعلق على اتهام نجلها بالقتل.. وزلة لسان جديدة لبايدن

من زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي بحديث عن روسيا وكوريا الشمالية، وروسيا تجرب صاروخ يفوق سرعة الصوت كروز، وأول تعليق لوزيرة الهجرة المصرية على اتهام نجلها بالقتل في أمريكا، وصولا إلى تهديد ناقلة النفط "صافر" في البحر الأحمر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين وانضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي اختبر بنجاح صاروخ كروز زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة 1000 كيلومتر (621 ميلا) يوم السبت. وقد تم إطلاق الصاروخ من مياه بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض، وهو مدخل جنوبي يقع بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لروسيا.

قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، إن أسرتها تواجه "محنة شديدة"، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، في أول تعليق لها على ما حدث.

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بيانا مشتركا حول التهديد الذي تشكله ناقلة النفط "صافر" على منطقة البحر الأحمر وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية المحتملة.

تداور نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات عند قبر أخيه، الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية منتصف الشهر الجاري.