توب 5: "تفاهم عسكري" بين الإمارات وتركيا.. ورد لافروف بشأن صحة بوتين

من زيارة وزير دفاع تركيا إلى الإمارات وتوقيع مذكرتي "تفاهم عسكري" بين البلدين، والاتحاد الأوروبي يتأهب لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ورد لافروف على تساؤلات عن صحة بوتين، وملابسات اعتقال زوج نانسي بيلوسي، وصولا إلى كشف مصر عن أكبر خبيئة من 150 تمثالا برونزيًا لآلهة مصر القديمة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه تم حل المشكلات المرتبط بفرض حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، الممتدة ليومين قبل قمة زعماء الاتحاد.