توب 5: "تفاهم عسكري" بين الإمارات وتركيا.. ورد لافروف بشأن صحة بوتين

من زيارة وزير دفاع تركيا إلى الإمارات وتوقيع مذكرتي "تفاهم عسكري" بين البلدين، والاتحاد الأوروبي يتأهب لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ورد لافروف على تساؤلات عن صحة بوتين، وملابسات اعتقال زوج نانسي بيلوسي، وصولا إلى كشف مصر عن أكبر خبيئة من 150 تمثالا برونزيًا لآلهة مصر القديمة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير دفاع تركيا في أبوظبي.. وتوقيع مذكرتي "تفاهم عسكري" في أنقرة

وقعت الإمارات وتركيا مذكرتي تفاهم في أنقرة بشأن تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، بينما يجري خلوصي أكار أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات، الاثنين.

رئيسة المفوضية الأوروبية: حل مشكلات حزمة العقوبات السادسة على روسيا عدا مسألة واحدة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه تم حل المشكلات المرتبط بفرض حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية في بروكسل، الممتدة ليومين قبل قمة زعماء الاتحاد.

لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على تساؤلات عن صحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعلى تكهنات إصابته بـ"مرض خطير".

تقرير الشرطة يكشف تفاصيل حول ملابسات اعتقال زوج نانسي بيلوسي

أعتُقل زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكية، نانسي بيلوسي، بتهمة "القيادة تحت تأثير الكحول"، بعد أن تسبب بحادث مروري، حسبما قال تقرير الحادث الصادر عن دورية من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا

مصر تكشف أكبر خبيئة تضم 150 تمثالا برونزيًا لآلهة مصر القديمة في منطقة آثار سقارة

كشفت مصر عن مجموعة كبيرة من التماثيل البرونزية القديمة والتوابيت المحفوظة جيدًا، المكتشفة في منطقة سقارة، حسبما ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان الاثنين.