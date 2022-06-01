توب 5: أردوغان يخطط لهجوم في سوريا.. ولقاء لافروف نظرائه الخليجيين

من عزم تركيا شن هجوم عسكري جديد في شمالي سوريا وسط تحذيرات أمريكية، ومقتل صحفية فلسطينية برصاصة "اخترقت صدرها"، ودول الخليج لن تشارك في عقوبات الغرب على روسيا، مرورًا بتفاعل مع مقال رأي يقول إن ولي عهد السعودية "على وشك أخذ ما يريده" من بايدن، وصولا لرحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عزم بلاده شن عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا لتوسيع نطاق "المنطقة الآمنة"، التي تستهدف أنقرة أن يصل عمقها إلى 30 كيلومترًا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل صحفية تبلغ من العمر 31 عاما على يد الجيش الإسرائيلي، في حين قال الجانب الإسرائيلي إنه حيد "مخربة" كانت تحاول تنفيذ عملية طعن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا.

أثار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول موضوع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رحيل متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق، إذ ينتهي عقد اللاعب مع نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري