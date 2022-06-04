من التفاعل مع ما قاله الرئيس الأمريكي عن لقاء محمد بن سلمان ودفاعه عن وصف المملكة بـ"المنبوذة"، ودفاع خامنئي عن استيلاء إيران على ناقلتي نفط اليونان، مرورًا باشتداد القتال حول مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا، وانفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه رسميًا، وصولا إلى الانتشار الصامت لجدري القردة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ما يتردد عن زيارة قريبة سيجريها إلى المملكة العربية السعودية وتقارير عن تحضيرات ليلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن احتجاز بلاده ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج "ليست سرقة"، في غضون أزمة بين طهران وأثينا، التي صادرت ناقلة نفط إيرانية بطلب أمريكي.

يفر مئات الأشخاص من مدينة سلوفيانسك في شرقي أوكرانيا، مع تعزيز وحدات القوات الروسية تقدمها نحوها ضمن استعدادها لاستئناف الهجوم، حسبا قال الجيش الأوكراني.

أعلنت المغنية شاكيرا وشريكها منذ فترة طويلة لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، السبت، عن انفصالهما.

أظهرت التسلسلات الجينية أن أولى حالات جدري القردة عام 2022 ناتجة من انتشار للفيروس أدّى إلى ظهور إصابات في سنغافورة وإسرائيل ونيجيريا والمملكة المتحدة، في الفترة الممتدة بين 2017 و2019.