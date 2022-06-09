من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الى الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد الى الحكم بالإعدام على 3 شبان أحدهم مغربي في دونيتسك لاتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع أوكرانيا وصولًا الى الجدل بعد الحكم على الداعية المصري محمود شعبان بالسجن 15 عاما لـ"انضمامه للجيش السوري الحر".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أشار الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن الدفعة التي تلقاها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشال بلاتيني، وبلغت قيمتها مليوني فرانك سويسري (2.08 مليون دولار) عام 2011، كانت جزءا من راتبه، وذلك حسبما نقلت AFP عن وقائع جلسة م
زادت مؤخرا التقارير التي تتحدث عن تعرض الباحثين عن عمل للخداع. كانت عمليات الاحتيال في الوظائف موجودة منذ فترة ويمكن أن تختلف التكتيكات التي يستخدمها المحتالون. يحاول البعض الوصول إلى معلوماتك الشخصية، بينما قد يطلب البعض الآخر مدفوعات منك