من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الى الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد الى الحكم بالإعدام على 3 شبان أحدهم مغربي في دونيتسك لاتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع أوكرانيا وصولًا الى الجدل بعد الحكم على الداعية المصري محمود شعبان بالسجن 15 عاما لـ"انضمامه للجيش السوري الحر".. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء نفتالي بينيت يصل الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الإمارات "تلبية لدعوة" من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

دونيتسك.. الحكم بالإعدام على 3 شبان أحدهم مغربي لاتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع أوكرانيا

حكمت محكمة فيما نُعرف بـ"جمهورية دونيتسك" الموالية لروسيا بالإعدام على 3 أفراد منهم مغربي بعد اتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع الأوكران ضد الجيش الروسي، الخميس

جدل بعد الحكم على الداعية المصري محمود شعبان بالسجن 15 عاما لـ"انضمامه للجيش السوري الحر".. فكيف جاءت ردود الفعل؟

أثار الحكم بسجن الداعية المصري، محمود شعبان، لـ15 عاما، في قضية اتهامه بالانضمام لـ"الجيش السوري الحر" ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس

في أول ظهور له أمام المحكمة.. بلاتر يقدم سببا مزعوما لدفع أكثر من مليوني دولار لبلاتيني

أشار الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن الدفعة التي تلقاها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشال بلاتيني، وبلغت قيمتها مليوني فرانك سويسري (2.08 مليون دولار) عام 2011، كانت جزءا من راتبه، وذلك حسبما نقلت AFP عن وقائع جلسة م

عمليات الاحتيال المرتبطة بالوظائف آخذة في الازدياد.. احترس من هذه المؤشرات الخطرة

زادت مؤخرا التقارير التي تتحدث عن تعرض الباحثين عن عمل للخداع. كانت عمليات الاحتيال في الوظائف موجودة منذ فترة ويمكن أن تختلف التكتيكات التي يستخدمها المحتالون. يحاول البعض الوصول إلى معلوماتك الشخصية، بينما قد يطلب البعض الآخر مدفوعات منك