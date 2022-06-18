من الضجة بعد نفي بايدن ذهابه للقاء محمد بن سلمان في السعودية، وتصريحات بوتين عن تقديره لقوة أمريكا العظمى، ولحظة سقوط الرئيس الأمريكي عن دراجته، وصورة "عناق حميم" بين ماكرون وزيلينسكي تثير تفاعلا، وصولا إلى ساديو ماني الذي أصبح على بُعد خطوة واحدة من بايرن ميونخ... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونفيه أنه ذاهب إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب خلال خطاب ألقاه في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قائلاً إن جهود الولايات المتحدة لسحق الاقتصاد الروسي قد باءت بالفشل. وأضاف بوتين أن روسيا لن تتراجع عما يسمونه العملية العسكرية الخاصة.

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء ركوب الدراجة الهوائية في ولاية ديلاوير الأمريكية. تحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة المتواجدين بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.

أثارت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تفاعلا بعد تعليق ساخر على صورة جمعت بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من حسم تعاقده مع السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة الريدز.