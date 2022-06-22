يتراوح بين القلق المتكرر والإمساك.. إليك 10 علامات شائعة للتوتر المزمن

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اتبعوا هذه الخطوات الـ5 للتخلص من التوتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت شعورك بالارتباك أكثر من المعتاد، أو وجود تقلّب في مزاجك؟ قد يعني ذلك أنك تعاني من التوتر المزمن.

ويشعر غالبية الأشخاص بالتوتر يوميًا، ولكن يدل الكثير من القلق على معاناتك من مشكلة أعمق.

وشارك الحساب الرسمي لـ"برنامج سلامتك"، وهو من مبادرات مجلس الصحة الخليجي، بتغريدة على "تويتر"، بعض العلامات التي تدل على معاناتك من التوتر.

10 علامات شائعة لوجود توتر مزمن في حياتك:

مشاعر قلق متكررة

الشعور بالارتباك

صعوبة التركيز

التقلّبات المزاجية

صعوبة في الاسترخاء

عدم تقدير الذات

تناول الطعام بشكلٍ أكثر أو أقل من المعتاد

تغييرات في عادات نومك

التدخين، واللجوء للعادات السيئة للاسترخاء

الإسهال والإمساك