توب 5: انفجار صهريج غاز سام بالأردن.. و"تكديس الألم" ضد بوتين لم ينجح

من سقوط وفيات ومصابين جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة، وروبرت مالي في قطر بحث عقد محادثات محتملة بين أمريكا وإيران، وخطة "تكديس الألم" ضد بوتين لم تنجح حسب مؤشرات صادرات روسيا من النفط، ومخاوف من ركود قد يضرب الاقتصاد الأمريكي، وهكذا واجهت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في شوارع إسطنبول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأردن: وفيات ومصابون جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام عند نقله من سفينة إلى الميناء الصناعي بالعقبة، إلى 10 حالات.

روبرت مالي يلتقي وزير خارجية قطر لبحث عقد محادثات محتملة بين أمريكا وإيران

من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، الإثنين، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الزيارة لشبكة CNN.

خطة "تكديس الألم" ضد بوتين لم تنجح.. إليكم قيمة صادرات روسيا من النفط

منعت أوروبا والولايات المتحدة استيراد النفط الروسي لقطع مصدر إيرادات مهم للكرملين، إلا أن خطة "تكديس الألم" على الرئيس فلاديمير بوتين، وإجباره على إعادة النظر في حربه ضد أوكرانيا، لم تنجح.

هل توشك أمريكا على الدخول في ركود؟ إليكم أبرز علامات التحذير التي بدأت بالظهور

إنه السؤال الذي يطرحه الجميع: هل الولايات المتحدة على وشك الدخول في ركود؟

ركل وضرب.. شاهد كيف واجهت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في شوارع إسطنبول

فرّقت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في مدينة اسطنبول واعتقلت المئات من المشاركين فيها، ووفقًا لمجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية، احتجزت الشرطة التركية أكثر من 350 شخصًا، وشنت الحكومة التركية المحافظة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قمع ضد فعاليات مجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية.