توب 5: انفجار صهريج غاز سام بالأردن.. و"تكديس الألم" ضد بوتين لم ينجح

من سقوط وفيات ومصابين جراء تسرب غاز سام من صهريج في العقبة، وروبرت مالي في قطر بحث عقد محادثات محتملة بين أمريكا وإيران، وخطة "تكديس الألم" ضد بوتين لم تنجح حسب مؤشرات صادرات روسيا من النفط، ومخاوف من ركود قد يضرب الاقتصاد الأمريكي، وهكذا واجهت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في شوارع إسطنبول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
فرّقت الشرطة التركية مسيرة للمثليين في مدينة اسطنبول واعتقلت المئات من المشاركين فيها، ووفقًا لمجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية، احتجزت الشرطة التركية أكثر من 350 شخصًا، وشنت الحكومة التركية المحافظة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قمع ضد فعاليات مجموعات "LGBT" (مجتمع المثليين) المحلية.