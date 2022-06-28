من تخفيض إسرائيل مستوى تحذير السفر إلى تركيا إلى تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية وإحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة إلى المفتي وكذلك تشديد عاهل الأردن على ضرورة محاسبة المقصرين في حادث ميناء العقبة، وترحيب قطر باستضافة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



إسرائيل تخفض مستوى تحذير السفر إلى تركيا.. وبينيت يشكر أردوغان

خفضت السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول وتركيا بشكل عام، بعد أن قالت إن "عدة خلايا إرهابية إيرانية" اعتقلت من قبل قوات الأمن التركية.



دول الغرب تدفع روسيا نحو أول عجز عن سداد ديونها الخارجية منذ عام 1918

تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن. فبعد تقارير تفيد بأن موسكو أخفقت في دفع حوالي 100 مليون دولار فائدة على سندات خلال فترة سماح مدتها 30 يومًا انتهت الأحد،

مصر.. إحالة أوراق قاتل طالبة المنصورة إلى المفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية، يوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم، بحسب وسائل إعلام مصرية.

عاهل الأردن يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في حادث ميناء العقبة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق بشأن تسرب الغاز الذي حصل في ميناء العقبة، يوم الاثنين، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وفق القانون.

قطر تصدر بيانا بشأن استضافة محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران

أعربت دولة قطر، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي.