من تحذير مفتي المملكة العربية السعودية من "إحداث الفوضى" و"رفع الشعارات السياسية والمذهبية" في الحج، إلى نظرة على أهداف الناتو منذ تأسيسه وكيف وحّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الحلف ضده، بالإضافة إلى إعلان ليفربول عن توقيع عقد "طويل الأمد" مع محمد صلاح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مفتي السعودية يحذر من "إحداث الفوضى" و"رفع الشعارات السياسية والمذهبية" في الحج

حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة.



منذ تأسيسه إلى اليوم.. كيف تغيرت أهداف الناتو وكيف وحّد بوتين أعضاء الحلف ضده؟

"لإبقاء الاتحاد السوفيتي في الخارج، والأمريكيين في الداخل، والألمان في الأدنى"، هكذا وصف أول أمين عام لحلف الناتو مهمة المنظمة. في الأصل، كانت منظمة معاهدة شمال الأطلسي تهدف إلى حماية الأعضاء من التهديد الذي يشكله الاتحاد السوفيتي.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتغيير تركيبة لقاحات "كورونا" لموسم الخريف

يُرجّح أن تكون الجرعة المعززة المضادة لفيروس كورونا في الخريف، مختلفة قليلًا، إذ قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الخميس، إبلاغ الشركات المصنّعة بوجوب إضافة مكوّن أوميكرون BA4/5 على الجرعة المعززة. وهذا من شأنه أن يكوّن ما يعرف باسم المعزز ثنائي التكافؤ أو مؤلف من مكونين.



ليفربول يعلن عن توقيع عقد "طويل الأمد" مع محمد صلاح.. وأول تعليق من اللاعب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017.



في حالات الطوارئ.. هل تعتقد أنّ في إمكانك الهبوط بالطائرة بأمان؟

إنه سيناريو كابوس: طيّار رحلتك بات عاجزًا عن القيادة ويتوجّب على شخص ما أخذ زمام الأمور والهبوط بالطائرة. هل في وسع أيّ راكب القيام بذلك؟