من تحذير مفتي المملكة العربية السعودية من "إحداث الفوضى" و"رفع الشعارات السياسية والمذهبية" في الحج، إلى نظرة على أهداف الناتو منذ تأسيسه وكيف وحّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الحلف ضده، بالإضافة إلى إعلان ليفربول عن توقيع عقد "طويل الأمد" مع محمد صلاح... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حذر المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من استغلال مناسك الحج في "إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج، أو رفع الشعارات السياسية والمذهبية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة.
"لإبقاء الاتحاد السوفيتي في الخارج، والأمريكيين في الداخل، والألمان في الأدنى"، هكذا وصف أول أمين عام لحلف الناتو مهمة المنظمة. في الأصل، كانت منظمة معاهدة شمال الأطلسي تهدف إلى حماية الأعضاء من التهديد الذي يشكله الاتحاد السوفيتي.
يُرجّح أن تكون الجرعة المعززة المضادة لفيروس كورونا في الخريف، مختلفة قليلًا، إذ قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الخميس، إبلاغ الشركات المصنّعة بوجوب إضافة مكوّن أوميكرون BA4/5 على الجرعة المعززة. وهذا من شأنه أن يكوّن ما يعرف باسم المعزز ثنائي التكافؤ أو مؤلف من مكونين.