من إعلان الولايات المتحدة نتائج التحقيق في الرصاصة التي قتلت صحفية "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، واستثناء "من فضلوا القتال" من "الحوار الوطني" في مصر، ورد حكومة لبنان على إطلاق حزب الله مسيّرات فوق حقل متنازع عليه مع إسرائيل، وشويغو يبلغ بوتين بإتمام السيطرة على لوغانسك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

خارجية أمريكا: الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا على الأرجح عن إطلاق النار على شيرين أبو عاقلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة "لا يمكن أن يصل إلى نتيجة نهائية" فيما يتعلق بمصدرها.

مصر تحدد موعد بدء "الحوار الوطني".. والسيسي: سيشمل الجميع باستثناء من فضلوا "القتال"

حددت السلطات المصرية يوم الثلاثاء موعدا لبدء أعمال "الحوار الوطني" الذي أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه سيشمل الجميع "بدون استثناء وباستثناء"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين بسبب غياب الأرضية المشتركة للحوار بينها وبين السلطة.

"تصرف غير مقبول".. حكومة لبنان عن مسيرات حزب الله فوق حقل متنازع عليه مع إسرائيل

وصفت حكومة تصريف الأعمال في لبنان إطلاق حزب الله 3 طائرات مسيرة فوق حقل غاز متنازع عليه مع إسرائيل، بأنه "تصرف غير مقبول".

شويغو يبلغ بوتين بإتمام السيطرة على لوغانسك.. والرئيس الروسي لقواته: "استريحوا"

أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فلاديمير بوتين، الإثنين، بإتمام العملية العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك الانفصالية والتي اعترفت بها موسكو كجمهورية مستقلة

منها "علاوات بدل تضخم".. محمد بن زايد يوجه برفع ميزانية دعم ذوي الدخل المحدود عبر 3 برامج

وجه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، برفع ميزانية دعم ذوي الدخل المحدود من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)