من إعلان الولايات المتحدة نتائج التحقيق في الرصاصة التي قتلت صحفية "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، واستثناء "من فضلوا القتال" من "الحوار الوطني" في مصر، ورد حكومة لبنان على إطلاق حزب الله مسيّرات فوق حقل متنازع عليه مع إسرائيل، وشويغو يبلغ بوتين بإتمام السيطرة على لوغانسك... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
حددت السلطات المصرية يوم الثلاثاء موعدا لبدء أعمال "الحوار الوطني" الذي أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه سيشمل الجميع "بدون استثناء وباستثناء"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين بسبب غياب الأرضية المشتركة للحوار بينها وبين السلطة.