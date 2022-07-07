من إعلان بوريس جونسون استقالته من منصبة كزعيم لحزب المحافظين الى تحقيق لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، إنجازا تاريخيا لبلادها وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" وصولًا الى اعتراف اللاعبة الأمريكية المعتقلة في روسيا بريتني غرينر بالتهم الموجهة لها.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بوريس جونسون يعلن استقالته من منصبة كزعيم لحزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، عن استقالته من منصبه كرئيس لحزب المحافظين وذلك في خطاب وجهه إلى الأمة من العاصمة البريطانية، لندن.

"كان صديقا حقيقيا لأوكرانيا".. شاهد كيف علق زيلينسكي على استقالة جونسون

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان "صديقا حقيقيا لأوكرانيا"، مضيفًا أنه واثق من أن سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا لن تتغير، مشددًا على أنه سوف يتحدث مع جونسون، لمحاولة فهم تفاصيل استقالته، وقال الرئيس الأوكراني إن "المملكة المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ."

"وزيرة سعادة العرب".. أنس جابر تحقق إنجازا تاريخيا ومغردون يحتفون بها

حققت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، إنجازا تاريخيا لبلادها وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون الخميس

اللاعبة الأمريكية المعتقلة في روسيا بريتني غرينر تعترف بالتهم الموجهة لها: لم أقصد ارتكاب جريمة

اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، التي اعتُقلت في روسيا في فبراير/شباط الماضي بسبب ادعاءات بأنها حاولت تهريب مخدرات أثناء دخولها الأراضي الروسية، بالتهم الموجهة لها، لكنها أكدت أنها لم تقصد ارتكاب أية جريمة، وفق ما نقلته وكالة

مدينة صينية تعلن الإغلاق الجزئي نتيجة تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الفرعي الجديد

أعلنت مدينة شيان الواقعة شمال غرب الصين، الأربعاء، عن إغلاق جزئي بعدما سُجّل لديها أول حالات تفشي للمتحور الجديد المتفرّع من "أوميكرون" السريع الانتشار، والمسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حاليًا.