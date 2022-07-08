توب 5.. اغتيال شينزو آبي في اليابان.. واتصال بين لابيد وعباس

من وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي وردود فعل زعماء العالم على رحيله الى أول اتصال منذ سنوات بين لابيد وعباس وصولًا الى تبرئة سيب بلاتر وميشيل بلاتيني من تهمة الاحتيال بالمحكمة السويسرية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت الإذاعة الوطنية العامة اليابانية NHK نقلاً عن مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه خلال خطاب في مدينة نارا، الجمعة.
لقي رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، مصرعه، الجمعة، متأثرا بإصاباته التي تعرض لها جراء إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة في مدينة نارا اليابانية، وتفاعل عدد من زعماء العالم مع هذا الخبر معربين عن بالغ حزنهم لرحيل رئيس الوزراء صاحب المدة ا