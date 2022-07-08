توب 5.. اغتيال شينزو آبي في اليابان.. واتصال بين لابيد وعباس

من وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي وردود فعل زعماء العالم على رحيله الى أول اتصال منذ سنوات بين لابيد وعباس وصولًا الى تبرئة سيب بلاتر وميشيل بلاتيني من تهمة الاحتيال بالمحكمة السويسرية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي وفقا لـNHK

أعلنت الإذاعة الوطنية العامة اليابانية NHK نقلاً عن مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه خلال خطاب في مدينة نارا، الجمعة.

اغتيال شينزو آبي.. زعماء العالم يعربون عن حزنهم لرحيل رئيس وزراء اليابان الأسبق

لقي رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، مصرعه، الجمعة، متأثرا بإصاباته التي تعرض لها جراء إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة في مدينة نارا اليابانية، وتفاعل عدد من زعماء العالم مع هذا الخبر معربين عن بالغ حزنهم لرحيل رئيس الوزراء صاحب المدة ا

من زاوية أخرى.. شاهد لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

نشرت وسائل إعلام يابانية لقطات مصورة تظهر اللحظات الأولى لعملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

أول اتصال منذ سنوات.. لابيد وعباس يناقشان التعاون ويتبادلان التهاني

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اتصالا هاتفيا، صباح الجمعة، يُعتقد أنه الأول بين زعيمي الطرفين في السنوات الخمس الأخيرة

تبرئة سيب بلاتر وميشيل بلاتيني من تهمة الاحتيال بالمحكمة السويسرية

برأت محكمة سويسرية، الجمعة، سيب بلاتر وميشيل بلاتيني، الرئيسان السابقان للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وUEFA، من تهمة الاحتيال والتزوير وسوء الإدارة، وذلك بعد تحقيق بدأ في عام 2015.