من الإعلان عن مقتل معارض سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وحشد أوكرانيا جيش من "مليون مقاتل" لاستعادة أراضيها في جنوب البلاد، وتخدير نساء في حفل للحزب الحاكم بألمانيا، وحرائق هائلة تجتاح البرتغال، وصولا إلى قائمة "الكاف" لمرشحي جائزة أفضل لاعب أفريقي 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مقتل سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت.. وأنباء عن أنه "معارض" وسفير الرياض يعلق

قُتل مواطن سعودي في ضاحية بيروت الجنوبية على يد شقيقيه لأسباب "شخصية وعائلية"، حسبما أعلن الأمن العام اللبناني، في حين ثمن سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، دور أجهزة الأمن في كشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين

أوكرانيا تحشد جيشًا من "مليون مقاتل" لاستعادة أراضيها في جنوب البلاد من روسيا

قال وزير الدفاع الأوكراني إن الجيش الأوكراني يحشد قوة قتالية مُكونة من "مليون فرد" لاستعادة الأراضي في جنوب أوكرانيا التي باتت تحت الاحتلال الروسي.

إحداهن لا تتذكر أحداث اليوم.. نساء يتعرضن للتخدير في حفل للحزب الحاكم بألمانيا

ذكرت تسع نساء أنهن تم تخديرهن بمواد غير معروفة بعد حضور الحفل الصيفي السنوي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) - الذي ينتمي إليه مستشاره أولاف شولتز - الأسبوع الماضي.

شاهد.. حرائق هائلة تجتاح البرتغال وتحول السماء إلى اللون البرتقالي

يكافح نحو 1500 عنصر من رجال الإطفاء في البرتغال، لإخماد عدة حرائق غابات اندلعت في البلاد وصل عددها لـ35 حريقًا، ويأتي ذلك على وقع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لنحو 42 درجة مئوية.

بينهم صلاح ومحرز.. "كاف" يُعلن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب أفريقي 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الإثنين، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، والّتي ضمّت ثلاثة لاعبين عرب