من الإعلان عن مقتل معارض سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وحشد أوكرانيا جيش من "مليون مقاتل" لاستعادة أراضيها في جنوب البلاد، وتخدير نساء في حفل للحزب الحاكم بألمانيا، وحرائق هائلة تجتاح البرتغال، وصولا إلى قائمة "الكاف" لمرشحي جائزة أفضل لاعب أفريقي 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قُتل مواطن سعودي في ضاحية بيروت الجنوبية على يد شقيقيه لأسباب "شخصية وعائلية"، حسبما أعلن الأمن العام اللبناني، في حين ثمن سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، دور أجهزة الأمن في كشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين