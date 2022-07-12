توب 5: هل تصبح إيران لاعبًا بحرب أوكرانيا؟.. ومقتل زعيم داعش في سوريا

من كشف البيت الأبيض معلومات عن استعداد إيران لتزويد روسيا بطائرات مسيرة للقتال في أوكرانيا، ومقتل زعيم داعش في سوريا في ضربة أمريكية، واليورو والدولار يقتربان من نقطة تساوي لأول مرة منذ 20 عامًا، وناسا تكشف صورًا جديدة من تلسكوب جيمس ويب لحاضنات مولد النجوم، وصولا إلى العداء البريطاني محمد فرح الذي فجّر مفاجأة عن اسمه الحقيقي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

نفذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربة في شمال غرب سوريا استهدفت اثنين من كبار قادة داعش، أحدهما زعيم تنظيم داعش في سوريا، بحسب بيان صحفي صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

لأول مرة منذ 20 عامًا، يتماثل تقريبًا سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي، بحيث تبتعد العملتان أقل من سنت واحد عن التكافؤ.

حاضنة نجمية حيث تولد النجوم، والتفاعلات بين المجرات والمشهد الفريد لكوكب خارج المجموعة الشمسية ليست سوى بعض الصور الكونية الجديدة التي تمت مشاركتها يوم الثلاثاء.

فجّر العداء البريطاني الشهير محمد فرح مفاجأة عندما كشف أن اسمه المعروف به ليس اسمه الحقيقي، وتحدث عن أصوله الصومالية وروى كيف هربته امرأة إلى المملكة المتحدة. وقال فرح الذي حصل على الجنسية البريطانية في عام 2000 إن الجري أنقذه من حياة العبودية.