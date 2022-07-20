من رد التحالف في اليمن على ما قاله الحوثيون بشأن "خرق الهدنة"، ولحظة حرجة بين بوتين وأردوغان في طهران، وحرائق الغابات تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة مع موجات حرارة غير مسبوقة، وزيادة أسعار السلع الغذائية في مصر بعد أسبوع من رفع سعر السولار، وصولا إلى قائمة "الكاف" النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نفى التحالف الي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، أن يكون قد نفذ ضربات جوية على محافظة الضالع، واصفا مزاعم الحوثيين بـ"العارية عن الصحة"

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر طريقة سلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل اجتماعهما في قمة طهران الثلاثية، الأربعاء.

اندلعت النيران قرب لندن مع مواجهة المملكة المتحدة أعلى درجات حرارة مسجلة، حسبما ذكر مكتب MET للأرصاد الجوية.

ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في مصر بنسبة متفاوتة، بعد نحو أسبوع من زيادة الحكومة أسعار الوقود.

يُعتبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أبرز المُرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022