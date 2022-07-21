من الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا وما كشفته مصادر بالبيت الأبيض عن حالته الصحية وما إذا كان سينقل صلاحياته لنائب الرئيس، إلى رد الكرملين على تقارير عن وجود مشكلة ما في صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر إنه "على ما يرام"، ويعاني من "أعراض خفيفة"، وذلك بعد الإعلان، الخميس، عن ثبوت إصابته لأول مرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، أن التقارير التي تشير إلى وجود مشكلة ما في صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ليست سوى خدع وأكاذيب".

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، دخول العلاقات بين بلاده ودول الخليج "مرحلة إيجابية"، تشهد زيادة في التعاون الثنائي، بينما أوضح أن تطور العلاقلات مع مصر يسير ببطء.

عندما تم إطلاقه في عام 2011، كان من المتوقع أن يقلل "نورد ستريم 1" فعليًا الانقطاع المحتمل لإمدادات الطاقة الأوروبية. ومن خلال تشغيل خط الأنابيب تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، وعلى عكس العديد من خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأخرى، تجاوز "نورد ستريم 1" أوكرانيا، وبهذا منح روسيا نظريًا المجال للتعامل مع أي خلافات مستقبلية دون ترك أوروبا في مصيدة. من الناحية العملية، جعل ذلك أوروبا أكثر اعتمادًا على روسيا وجعل كلًا من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثير الروسي. إليكم كيف.

سواء كنت ترغب بتجربة منطقة "ليك ديستريكت" الجبلية غربي إنكلترا، أو تسلّق "أخطر ارتفاع في العالم" في مناطق الصين الريفية، فإن هذه القائمة تقدم لك 10 من أكثر مسارات المشي تحديًا حول العالم.